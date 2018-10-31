رئيس شعبة الغلال: الصين وأستراليا وفرنسا أبرز الدولة المصدرة للفول إلى مصر

قال الباشا إدريس رئيس شعبة الغلال والبقوليات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المصرية كانت فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول منذ سنوات بنسبة اكتفاء 99% إلا أنها تراجعت لتصل بنسبة 30% فقط على مدار الـ 15 سنوات الماضية حتى الآن.





وعن الدول الموردة للسوق المصرية، أوضح إدريس أن مصر تستورد الفول من كل من "الصين وأستراليا وإنجلترا وفرنسا وروسيا"، رغم قلة جودته عن نظيره المحلى، مشيرا الى انه يتم استيراد مليون طن سنويا.



