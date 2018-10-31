مبادرة لتوفير خضر وفاكهه بسعر التكلفة للمواطنين بالوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، ان قطاع الزراعة سيبدأ اليوم الأربعاء تنفيذ مبادرة لتوفير الخضر والفاكهة بسعر التكلفة، وبأقل من مثيلتها بالأسواق.





وأضاف أن المبادرة تنفذ تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي وجه بضرورة مشاركة المحافظة والقطاع الزراعي في محاربة الغلاء وجشع التجار، والحد من الارتفاع المبالغ فيه لاسعار الخضر والفاكهه.



