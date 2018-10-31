مبادرة لتوفير خضر وفاكهه بسعر التكلفة للمواطنين بالوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، ان قطاع الزراعة سيبدأ اليوم الأربعاء تنفيذ مبادرة لتوفير الخضر والفاكهة بسعر التكلفة، وبأقل من مثيلتها بالأسواق.
وأضاف أن المبادرة تنفذ تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي وجه بضرورة مشاركة المحافظة والقطاع الزراعي في محاربة الغلاء وجشع التجار، والحد من الارتفاع المبالغ فيه لاسعار الخضر والفاكهه.
وأشار المرسي إلى أنه سيتم اليوم الأربعاء توزيع الخضر والفاكهة الطازجة، والتي تم توفيرها من أكبر منافذ البيع على مستوى الجمهورية، على إدارات الخارجة وبلاط والقصر وموط وباريس الزراعية، لافتا الى ان مديرية الزراعة ستوفر كل اسبوع كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بمنافذها المنتشرة بمراكز المحافظة.