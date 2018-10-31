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اقتصاد

التنمية المستدامة في مصر آليات وتحديات.. ورشة عمل بمعهد التخطيط

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:10 ص
صدى البلد
آية الجارحي
نَظَّمَ معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد السويدي باستكهولم ــ SI، ورابطة خريجي الجامعات السويدية في مصر SANE، الاثنين الماضي، ورشة عمل بعنوان: " التنمية المستدامة في مصر: آليات وتحديات التنفيذ والآثار التنموية المتوقعة"، تناولت خلفيات ونتائج وآفاق التجربة المصرية في تطبيق التنمية المستدامة من خلال تدشين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والبدء مؤخرًا في تطبيق الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 18/2019 ــ 21/2022 وعامها الأول 18/2019، بخلاف برنامج عمل الحكومة ــ مصر تنطلق 18/2019 ــ 21/2022، والذي يدعم جهود الدولة لتعزيز الاستدامة في الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

افتتحت الجلسة الدكتورة هدى النمرــ أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد التخطيط القومي، والممثل لرابطة خريجي الجامعات السويدية بمصر والسفارة السويدية في القاهرة. ومن ثمَّ الدكتور علاء الدين زهران ــ رئيس معهد التخطيط القومي.

وتَوالت جلسات الورشة الثلاث، والتي بدأت بعرض كل من:
الدكتور محمد ماجد خشبة ـ رئيس قسم الدراسات المستقبلية بالمعهد والدكتور خالد عطيــة مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية بالمعهد.

حول موضوع: " تطبيق التنمية المستدامة في مصر: الخلفيات والأدوات والخبرات المستفادة خلال الفترة 2015/2016 _ 2017/2018".

وتناولت الجلسة الثانية، موضوع " الترابط بين الأهداف العالمية والوطنية ــ وتعزيز التشبيك وتحييد التناقضات بين الغايات الوطنية الفرعية للتنمية المستدامة"، وتحدث فيها كلًا من: الدكتورة أماني الريس: مدير مركز الأساليب التخطيطية بالمعهد و الدكتور حسن ربيع: مدرس نظم البيانات ودعم القرار بالمعهد.

وقَدَّم الدكتور جميل حلمي ــ مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرض حول موضوع: " استخدام موازنات البرامج والأداء لتطوير نشاط التخطيط الوطني في مصر"، واختتمت فعاليات الورشة بحلقة نقاشية مفتوحة، دارت بين السادة المتحدثين والحضور، لاستخلاص الأفكار والتوصيات ولجني ثمار التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات/ المؤسسات الأكاديمية والبحثية والخبراء من المعهد وخارجه من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأيضًا خبراء ذوي صلة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من داخل (وحدة التنمية المستدامة)، وومثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، التي تمت دعوتهم من قبل المعهد، وتحقيقًا للأهداف المأمولة لعقد الورشة، حول التنمية المستدامة في مصر، وآليات وتحديات التنفيذ والآثار التنموية المتوقعة.
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