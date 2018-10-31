البنك الدولي: إجراء لدعم الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الحرارية بأفريقيا

أكد حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، أن هناك تركيزا من جانب مجموعة البنك علي دعم الاقتصاد الأخضر بمنطقة إفريقيا للقضاء علي الانبعاثات الحرارية الضارة.





وأوضح في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هناك اعتمادا على الطاقة الشمسية وتقليل استخدام الطاقة التقليدية من خلال التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% من إجمالي استخدامات الطاقة بغرض تقليل التغيرات المناخية.



