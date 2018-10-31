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اقتصاد

البنك الدولي: إجراء لدعم الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الحرارية بأفريقيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:24 ص
صدى البلد
محمد يحيي
أكد حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، أن هناك تركيزا من جانب مجموعة البنك علي دعم الاقتصاد الأخضر بمنطقة إفريقيا للقضاء علي الانبعاثات الحرارية الضارة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هناك اعتمادا على الطاقة الشمسية وتقليل استخدام الطاقة التقليدية من خلال التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% من إجمالي استخدامات الطاقة بغرض تقليل التغيرات المناخية.

وأوضح أن الآثار البيئية الضارة سببت انخفاضًا في معدل المياه بحيرة تشاد وتصحر الأراضي الزراعية الخصبة بإفريقيا مما يؤدي لوجود فجوة غذائية واسعة النطاق، مؤكدًا أن هناك إجراءات لدعم الاقتصاد الأفريقي وخصوصا في مجال التصنيع الزراعي وإدخال تكنولوجيا جديدة في نظم الري وتوفير المزيد من فرص العمل للأيدي المعطلة .
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