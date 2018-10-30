مصطفى خاطر: انضربت علقة موت في المدرسة .. فيديو

روى الفنان مصطفى خاطر، تفاصيل أول علقة تلقاها عندما كان طالبا في المدرسة.



وقال خاطر، في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي، ببرنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة "الحياة"، "أبويا دخلني مدرسة جديدة وفي الفسحة لقيت الطلبة كلهم واقفين عند السور ومحدش بيلعب في حوش المدرسة ، وأول لما دخلت الحوش انضربت علقة موت ، وبعد كده فهمت إن دي كانت لعبة".



وأضاف خاطر، قائلا: "تعرفت على العيال الصيع عشان محدش يثبتني في المدرسة، وكنت بجيب 3 سجائر بربع جنيه عشان أرشيهم وأكون معاهم ومحدش يكلمني".

