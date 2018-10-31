يارا والدوزي يتعاونان مع الـ DJ الفرنسي يوسف في الديو الجديد

استقرت الفنانة اللبنانية يارا والفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، على التعاون مع الـDJ الفرنسي من أصل مغربي "يوسف"، في أغنيتهما الجديدة، ضمن مشروع "يوسف" الفني Keep Connected والذي يجمع من خلاله فنانين من المشرق والمغرب العربي ضمن عدة ثنائيات غنائية يتولى تلحينها وتوزيعها موسيقيًا.





واستقر الثنائي على عنوان "مليت" ليكون اسم الأغنية الجديدة، إذ تم تسجيلها بين بلجيكا وفرنسا ولبنان خلال الفترة الماضية، وتصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان قبل أيام.





وكان الدوزي، قد أعلن عبر حسابه على "تويتر" قبل أيام، عن تعاون فني جديد له مع اللبنانية يارا، كأول دويتو غنائي يجمعهما.





وأشار الدوزي في تغريدته إلى أنه اجتمع مع يارا في منزلها بالعاصمة اللبنانية بيروت؛ لوضع خطة التعاون والتحدث عن تفاصيل العمل الغنائي الجديد.



