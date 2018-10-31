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رياضة

سرس الليان تقهر نجوم السادات بسداسية في دوري الناشئين 97 بالمنوفية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:45 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
حطم أولاد أيمن سعد، المدير الفنى لفريق سرس الليان، الأمل الأخير لفريق نادى نجوم السادات، فى الحصول على أى نقطة بالدور الأول بدورى الناشئين . 

وحسم فريق سرس الليان، اللقاء الذي جمعه بنجوم السادات، بسداسية نظيفة في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس بالمجموعة الثالثة.

سجل أهداف فريق سرس الليان، اللاعب محمد رمضان "حلة"، 4 أهداف، ومحمد النويهي، ومحمد عصام عفروتو.

ورفع سرس الليان، رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، وحل بالمركز الثالث.

وأعلن إبراهيم الشهدى، مقرر لجنة المسابقات بمنطقة المنوفية عن انتهاء الدور الأول من عمر مسابقة 97 بدوري الناشئين لكرة القدم بالمنوفية والتي أقيمت اليوم بالمجموعة الثالثة وأن هذه المجموعة مكونة من 6 فرق فقط ولا يوجد بها أى مؤجلات.
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