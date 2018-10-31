فوز ميت خاقان والجمهورية وبركة السبع في دوري الناشئين بالمنوفية

أعلن إبراهيم الشهدي مقرر لجنة المسابقات بمنطقة المنوفية عن انتهاء الدور الأول من عمر "مسابقة 97" بدوري الناشئين لكرة القدم بالمنوفية، والتي أقيمت أمس، بالمجموعة الأولى.



وأشار إلى المباريات التي أٌقيمت ونتائجها كالتالي:



المباراة الاولى.. وفاز بها فريق جمهورية شبين على مركز شباب قويسنا بهدف نظيف سجله اللاعب محمد الشامي في الدقيقة 4 من الشوط الثاني.



المباراة الثانية.. وفاز بها فريق بركة السبع على كفر عشما على بهدف نظيف عن طريق اللاعب أحمد وائل طلال بالدقيقة 27 للشوط الثاني. بقيادة المدير الفنى كابتن سيد سلام والكابتن حسن الشناوي والاداري علي ابو شريبة



المباراة الثالثة.. وفاز بها فريق ميت خاقان بنتيجة كبيرة على فريق كفر الشيخ إبراهيم بلغت 6 نظيفة سجل منهااللاعب حاتم صبحي هدفين ومحمود علام هدفين، وأحمد رفعت ومصطفى دهب هدف لكل منهما.



وبهذا الفوز يتصدر فريق الجمهورية المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة ، فيما تتبقى مباراة واحدة مؤجلة لفريقى "ميت خاقان مع مركز شباب قويسنا".