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رياضة

بلدية المحلة 97 يفوز على نظيره بسيون بخمسة أهداف

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق فريق بلدية المحلة 97 فوزا كبيرا على نظيره بسيون في بطولة منطقة الغربية وانتهى اللقاء بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف اللقاء كل من اللاعبين محمد نصر هدف ومحمد فايز هدفين ومحمد السيد هدفين.

يقود الفريق المدرب الكبير كابتن محمد سمير مدير فنني وهاني نجيب مدرب وأخصائي إصابات د.محمد السعيد وإداري الفريق محمد سعادة ورئيس القطاع عبد المهيمن الصباحي ونائب الرئيس كمال اسماعيل.
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