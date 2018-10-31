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تعليم البرلمان: المدارس ميتة ولا نستطيع تجريم الدروس الخصوصية الآن

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:29 ص
صدى البلد
كـريـم الـخـطـيـب
أبدى النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضه لظاهرة الدروس الخصوصية.

وقال «أباظة» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أؤيد تجريم الدروس الخصوصية، لكن الوقت غير مناسب الآن لهذا الإجراء. 

وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدارس ميتة ولا تعطي مادة تعليمية تصلح للطالب، متابعا: «هناك عدد كبير من المدرسين غير مؤهلين، وعدم صلاحية ابنية المدارس ذاتها».

وتابع أباظة «فصول الثانوية العامة والصف الثالث الإعدادي خاوية بعلم مديريات التعليم، بل بعلم الوزير نفسه»، معلقًا «الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم جاء بعد مرحلة طويلة من التخبط وبدأ إعادة بناء المنظومة مرة أخرى».
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