تعليم البرلمان: المدارس ميتة ولا نستطيع تجريم الدروس الخصوصية الآن

أبدى النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضه لظاهرة الدروس الخصوصية.





وقال «أباظة» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أؤيد تجريم الدروس الخصوصية، لكن الوقت غير مناسب الآن لهذا الإجراء.





وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدارس ميتة ولا تعطي مادة تعليمية تصلح للطالب، متابعا: «هناك عدد كبير من المدرسين غير مؤهلين، وعدم صلاحية ابنية المدارس ذاتها».



