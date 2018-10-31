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منوعات

فشل محاولات إنقاذ أنثى حوت أحدب صغيرة بفرنسا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:27 ص
أنثى حوت أحدب صغيرة
أنثى حوت أحدب صغيرة
رويترز
فشلت الجهود التي بذلها أعضاء منظمة لإنقاذ الحيتان في جزيرة رييونيون الفرنسية في إنقاذ أنثى حوت أحدب صغيرة لتنفق في نهاية المطاف.

وجنحت أنثى الحوت، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام المحلية اسم بيلي، إلى جانب أحد الطرق الرئيسية التي تحيط بالجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وتمكن أعضاء منظمة جلوبيس من إعادة أنثى الحوت، التي يتراوح وزنها بين عشرة وإثني عشر طنا، بعد جهود استمرت لست ساعات لكنها جنحت مرة أخرى على الصخور الصناعية بمحاذاة الشاطئ. وعاودت المنظمة محاولات إنقاذها على مدار ساعتين لإعادتها إلى البحر لكنها توقفت عن التنفس ونفقت.

ويأمل العلماء في معرفة أسباب نفوق أنثى الحوت بعد إجراء عملية تشريح.

ويفد الكثير من السياح إلى جزيرة رييونيون لمشاهدة الحيتان الحدباء أثناء سباحتها في الماء.
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