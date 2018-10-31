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ثقافة

تفاصيل مشروع ما للشباب في اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:58 ص
صدى البلد
طارق موسى
تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب مشروع ما المعرفي خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبي، والذى يستهدف الشباب من مختلف الأعمار، وهو المقدم من إدارة المشروعات الثقافية.

"ما" هو مشروع يتضمن أنواعا عديدة من المعرفة التي تتيح للجميع، وخاصة الشباب، التعرف على المداخل الأساسية للمعرفة.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة أن هذا المشروع يساهم في بناء الشخصية المصرية؛ وتسعي الهيئة المصرية العامة للكتاب إلي توسيع دائرة متلقي إصداراتها لتتوجه إلي شبابنا في المدارس والجامعات عبر فتح بوابات المعرفة وتوسيع دائرة النشر لتشمل العلوم الحديثة التي تساعدهم على تحديد اتجاهاتهم واحتياجاتهم . 

واضاف الحاج أنه من هنا تأتي أهمية مشروع "ما " الذي يسعي إلي استكتاب كبار المتخصصين في مجالاتهم من أجل إصدار مجموعة من الكتابات المبسطة التي تلقي كل منها ضوا على فروع العلم والمعرفة والفنون والإبداع وهذا المشروع مكون من 60 عنوانا. 

واوضح ان المشروع قد صدرت منه مجموعة من العناوين، وهى "ما السينما" للدكتور وليد سيف - " ما علم الاجتماع "للدكتور أحمد زايد - "ما التاريخ" د. أحمد زكريا الشلق - "ما الفلسفة" للدكتور عزت قرني - "ما الموسيقى" للدكتور زين نصار وأخيرًا "ما الشعر" لـ رفعت سلام ؛ وقد قام بتصميم الغلاف الفنان محمد بغدادي، ويتراوح سعر الكتاب من 3 الى 5 جنيهات .
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