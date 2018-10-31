في رحلة تعميق العلاقات الخارجية.. السيسي وميركل يوقعان عدة اتفاقيات.. إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني.. ونواب: مصر قدمت نموذجا بكافة المؤتمرات العالمية

أيمن أبو العلا: مصر تحولت إلى نموذج يحتذى به في كل المؤتمرات العالمية

قيادى بـ"مستقبل وطن": العلاقات المصرية الألمانية بأفضل مراحلها

برلماني: التعاون مع برلين يحدث ثورة تكنولوجية بمجال التعليم الفني في مصر





أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والمنعقدة في ألمانيا، مؤكدا أن مصر تحولت خلال الفترة الماضية إلى نموذج يحتذى به فى كل المؤتمرات العالمية، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة فى الـ4 سنوات الماضية.





وأوضح أبوالعلا أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت نموا كبيرا فى كافة المجالات وهو ما أكد عليه الرئيس خلال لقائه أنجيلا ميركل ، لافتا إلى أن مصر تسعى بكل قوة الى جذب الاستثمارات الألمانية خاصة مع تحديث البنية التحتية وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وهو مايؤهلها بقوة لجذب مزيد من الاستثمارات.





وقال ان الرئيس السيسى اكد خلال لقائه أهمية بناء الإنسان والاهتمام بالعنصر البشرى وهو ما كانت تفتقده مصر على مدار عقود من إهمال بناء المواطن المصرى، وهو مايبرز حاليا من اهتمام الدولة بملف الصحة والتعليم ووضعهما على رأس أولوياتها.





من جانبه، أشاد حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالنتائج الإيجابية التى بدأت تظهر للزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا لألمانيا، مشيدا بتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التى أكد فيها أن مصر تتطلع للتعاون مع الحكومة الألمانية للتوسع في إقامة المدارس الألمانية التي تتمتع بسمعة كبيرة؛ نظرا لجودة ما تقدمه من مستوى تعليمي متميز بأسعار جيدة.





وقال " أبو جاد " ان الدكتور طارق شوقى أكد خلال تصريحاته للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي ببرلين، إن هناك 7 مدارس ألمانية بمصر نريد زيادتها إلى 15 مدرسة، بالإضافة إلى 50 مدرسة جديدة للتعليم الفني، وأنه يتم حاليا التفاوض على ما ستقدمه مصر من تيسيرات سواء بمنح أراض لإقامة مدارس جديدة عليها أو منح مدارس قائمة لتطويرها وإدارتها وفقا للنظام الألماني.





ووصف النائب اتفاقية إنشاء أكاديمية ألمانية لتدريب معلمي التعليم الفني وهيئة جودة للتعليم الفني بخلاف هيئة الجودة والاعتماد الموجودة بمصر لاعتماد المدارس الفنية المصرية؛ بأنها فى غاية الاهمية وستغير وجه الحياة وتحدث ثورة تكنولوجية تعليمية وتحديدا فى التعليم الفنى، خاصة أنها ستتيح الشهادة للخريجين المصريين للعمل في ألمانيا مباشرة.





وأشار إلى توقيع وزيري التعليم والصناعة اتفاقية تعاون مع شركة سيمنز الألمانية؛ لتجهيز المصانع بمعدات خاصة وتدريب العمالة الفنية، مشيدا بحرص الألمان على تقديم المساعدة في مجال التعليم المزدوج من خلال دمج الجانب النظري بالعملي، خاصة أن هذا النموذج الجديد هو الذي تحتاجه مصر للشكل الجديد للتعليم الفني لرفع الجودة والاستثمار في المعلمين.





ووجه النائب، تحية، للدكتور طارق شوقى على برنامجه الإصلاحي للقضاء على جميع المشكلات والأزمات الكبيرة التي تعرض لها التعليم فى مصر منذ ما يقرب من 50 عاما.





وفى السياق ذاته، قال المهندس معتز الدريملي القيادى بمستقبل وطن، إن العلاقات "المصرية - الألمانية" أصبحت فى أفضل فتراتها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وتشهد مجالات التعاون بين البلدين طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية، ويرجع ذلك إلى سياسة الرئيس الحكيمة ورؤيته للأمور بنظرة السياسي الحكيم.





وأشار الدريملي إلى القضايا المهمة التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية وبحضور وزير الاقتصاد والطاقة، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانيين خلال زيارته الحالية لألمانيا خاصة إشادته بالمناخ الجديد فى مصر الذي يتسم بالجدية والمسئولية والهمة لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب.





وتابع القيادى فى مستقبل وطن، أن حركة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية رواجًا كبيرًا؛ وهذا يدل على عمق العلاقات بين البلدين.



