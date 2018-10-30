بيراميدز يخوض أول تدريب تحت قيادة حسام حسن

قاد الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام حسن مران الفريق الأول لنادى بيراميدز اليوم عقب تعاقده أمس على تدريب الفريق خلفا للأرجنتينى لافولبى.





وعقد حسام البدرى رئيس النادى جلسة مع الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن قبل المران بحضور سيف الوزير المدير التنفيذي وهادي خشبة نائب رئيس النادي وعضو لجنة الكرة والكابتن أحمد حسن المستشار الفني لمجلس إدارة النادي و المنسق العام للجنة الكرة.





ورحب حسام البدري رئيس نادى بيراميدز بالتوأم حسام وإبراهيم حسن وتمنى لهما وأفراد الجهاز المعاون التوفيق فى تجربتهم الجديدة.





وشهدت الجلسة تعارفا بين الجهاز الفنى الجديد ولاعبى الفريق ووضع استراتيجية العمل فى الفترة المقبلة بجانب تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الفترة المقبلة عقب استئناف الدورى.





أكد ابراهيم حسن مدير الكرة للفريق أن توأمه حسام حسن المدير الفنى للفريق وبقية أفراد الجهاز المعاون عقدوا جلسة تعارف مع لاعبى الفريق اليوم لوضع استراتيجية العمل فى الفترة المقبلة .





وقال إبراهيم حسن إن الجهاز الفنى الجديد يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق ومستوى اللاعبين خاصة اننا كنا نتولى تدريب فريق المصرى البورسعيدى الذى نكن كل تقدير للاعبيه وجماهيره ومسئوليه وقضينا فيه أحلى فتراتنا التدريبية حتى أصبح فريقا ينافس على البطولات الإفريقية وليس المحلية فقط.





وشدد على أن الإمكانيات الكبيرة للنادي تمنحنا قوة دفع كبيرة لتحقيق أحلامنا بالمضى قدما نحو حصد الألقاب والبطولات.





وأضاف أن الجلسة كانت ودية للغاية وتهدف فى المقام الأول لتعريف اللاعبين بالفكر الخططى والنظام الذى سيتم وضعه للحفاظ على مكانة الفريق المتقدمة فى جدول ترتيب مسابقة الدورى .





وقال ان حسام والجهاز المعاون له يقدس العمل الجماعى وجميع أفراد منظومة العمل بالنادى تقف خلف الفريق.



