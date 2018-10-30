جواز السفر الإماراتي يتقدم للمرتبة الرابعة عالميا

تحتل الإمارات المركز الرابع عالميا والأول عربيا من حيث قوة جواز السفر، ليقفز بذلك 3 مراتب خلال أقل من شهر، بعد أن كان في المركز السابع عالميا منتصف أكتوبر الحالي.



لذلك احتفل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر بدولة الإمارات بهاشتاج #الجواز_الأماراتى_، وتصدَّر هاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى "كم اشعر بالفخر انا وكل إماراتي ونحن نرى #الجواز_الاماراتي_الرابع_عالميا يتقدم سريعًا نحو المركز الأوّل خلال الفترة القصيرة الماضية ".



وغرد آخر "الحمدلله على نعمة الإمارات ..#الجواز_الاماراتي_الرابع_عالميا #شكرا_عبدالله_بن_زايد".

