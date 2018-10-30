وكيل صحة شمال سيناء: نسعى لإرضاء المواطنين عبر الخدمات الصحية المقدمة لهم

أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، سعي قطاع الصحة لإرضاء المواطنين من خلال الخدمات الصحية المقدمة لهم.



وقال وكيل الوزارة - أثناء زيارته المفاجئة لمستشفى العريش العام اليوم الثلاثاء - إنه لا راحة لأي فرد من العاملين في قطاع الصحة إلا بعد شعور المواطن بالرضا التام للخدمات الصحية المقدمة له، مشددا على ضرورة القضاء على السلبيات الموجودة في بعض أقسام المستشفى، وسرعة الانتهاء من إصلاحها.



وأضاف أنه تمت إحالة كل المقصرين والمسئولين عن أي سلبيات إلى التحقيق لمجازاتهم، مطالبا مسئولي الصيانة وأعمال التطوير بسرعة الانتهاء من الأعمال لرفع كفاءة المستشفى.



وأكد وكيل "صحة شمال سيناء" ضرورة النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وحسن المعاملة للمرضى وكل من يتعامل مع المستشفى.

