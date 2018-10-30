وزير المالية : النظام الحالي يركز على الإخلاص والإنجاز في العمل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن البيئة الحالية والنظام السياسي الحالي لا يفرق معه سوى الإخلاص في العمل والعزيمة والاجتهاد.



وقال معيط في تصريحات تلفزيونية "النظام السياسي الحالي مش بيفرق معاه انت ابن مين" ، مضيفا أن الهدف الرئيسي للدولة في الوقت الحالي هو تقديم الإنجازات التي تساعد على تقدمها.



وأوضح ان الدولة المصرية تعطي الفرصة لكل من يجتهد ويخلص من أجل النهوض بالدولة ومواجهة التحديات .