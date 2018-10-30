ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير المالية : النظام الحالي يركز على الإخلاص والإنجاز في العمل

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:57 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
حسام الحارتي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن البيئة الحالية والنظام السياسي الحالي لا يفرق معه سوى الإخلاص في العمل والعزيمة والاجتهاد.

وقال معيط في تصريحات تلفزيونية "النظام السياسي الحالي مش بيفرق معاه انت ابن مين" ، مضيفا أن الهدف الرئيسي للدولة في الوقت الحالي هو تقديم الإنجازات التي تساعد على تقدمها.

وأوضح ان الدولة المصرية تعطي الفرصة لكل من يجتهد ويخلص من أجل النهوض بالدولة ومواجهة التحديات .
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة سقوط طائرة مالك نادي ليستر سيتي خارج ملعب كينج باور

بنك ناصر: صرف المعاشات عن طريق منافذ فوري .. فيديو

طالبة من جامعة بنها تخطب أمام السكرتير العام للأمم المتحدة فى جنيف

أول تعليق لـ شوبير عقب فوزه فى انتخابات اتحاد الكرة

أستاذ تغذية: التونة تسبب السرطان في هذه الحالة.. فيديو

خلال 4 ساعات فقط.. حجز 25% من رحلات برزنتيشن لجماهير الأهلي إلى تونس

معهد جيتسون: السعودية توجه ضربة قاضية لتركيا عن طريق قطر

نجم الأهلى مديرًا للكرة فى المصري البورسعيدي

سيدة لديها 9 أبناء تتزوج من شاب أصغر منهم.. صور

جون أنطوي الهدف الأول للزمالك فى الميركاتو الشتوى

زاهي حواس يكشف سبب طرده لـ بيونسيه من الأهرامات .. فيديو

السعودية تعفي الدول الفقيرة من 6 مليارات دولار ديونا للمملكة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو
خبير تربوي: الكتب الخارجية حبوب لمنع التفكير
صدى البلد ينفرد بتفاصيل أول بطولة مستر أوليمبيا في مصر.. فيديو
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب الدروس الخصوصية
نجم مسرح مصر: اشتغلت نجار وحلاق ونقاش قبل التمثيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟