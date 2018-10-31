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ديني

اليوم.. حفل التكريم السنوي لمشروع سفراء الأزهر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:28 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تقيم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حفلها السنوي؛ لتكريم المشاركين بمشروع سفراء الأزهر، اليوم الأربعاء، في قاعة مؤتمرات مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وتتضمن فعاليات الحفل، تكريم المؤسسات التي شاركت بمشروع "سفراء الأزهر" على مدى عام، وتسليم شهادات أعضاء هيئة التدريس، في إطار برنامج "دعم الوطن في مواجهة التطرف"، وشهادات المتدربين بمنحة 5 آلاف أزهرى، والتي أقامتها المنظمة بالتعاون مع وزارة الشباب و شركة مايكروسوفت و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وذلك للتأهيل لسوق العمل.

وسيتم طرح خطة عمل المشروع خلال العام الدراسي الجديد والذي يتضمن إقامة العديد من البرامج المتنوعة في مجال الأمن القومي والفكري والسياسي و المهارى ، والإعلان عن مؤتمر سفراء الأزهر الرابع.

يذكر أن مشروع سفراء الأزهر يهدف إلى إعداد الأزهريين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ليكونوا على مستوى عال من القدرة على فهم الذات وحوار الآخر بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات المتخصصة في مجالاتهم المختلفة.
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