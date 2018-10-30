تدشين مبادرة مصر الأمان والسلام لتنشيط السياحة بالتعاون مع سفارات دول العالم

أعلن حزب الأمـة الديمقراطي وجريدة الأمـة عن تدشين مبادرة #مصر_الأمان_والسلام لتنشيط السياحة، حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها والتي تستهدف تنشيط السياحة بشكل مختلف من خلال التواصل مع سفارات الدول الأجنبية والعربية على أرض مصر وتوضيح الرؤية السياحية لهم.



وقال الكاتب الصحفي عبدالرحمن حسن، المنسق العام للمبادرة، إن الهدف الأول من المبادرة هو التواصل مع كافة سفارات دول العالم على أرض مصر، وتقديم كافة المعلومات اللازمة وأنواع السياحات التي تتميز بها مصر، مع برامج سياحية متكاملة، من سياحة آثارية وثقافية، وسياحة دينية على الشقين الإسلامي والمسيحي يتمثل في مسار العائلة المقدسة، وسياحة ترفيهية، وسياحة علاجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة مقومات السياحة على أكمل وجه، ولكن دائما ما نفتقد التسويق الجيد لها، ودائمًا ما نحاول دعوة دول العالم بكافة الطرق، ولم نفكر إطلاقًا في دعوة سفراء تلك الدول لتبني برامج سياحية مع بلادهم.



وأضاف حسن أن المبادرة تستعد لإطلاق مؤتمر صحفي في منتصف الشهر المقبل للإعلان فيه عن خطة المبادرة وبرنامجها، الذي يعد دسمًا وجديدًا للغاية في تنشيط السياحة ويشمل طرقا جديدة في التسويق ،كما سيتم الإعلان فيه عن مفاجأة كبيرة تتبناها المبادرة، وذلك بحضور كافة الجهات المتعاونة والراعية للحدث.