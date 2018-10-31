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للقضاء على عشوائية مواقف سيارات الأجرة.. الحكومة في طريقها لطرحها للاستثمار.. نواب: مورد هام للدولة.. ويحد من أزمة المرور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الرحمن سرحان
  • محلية البرلمان: أكثر من 85% من مواقف السيارات عشوائية وإيراداتها ضعيفة
  • نائب يطالب بتطبيق النظام الإلكتروني في مواقف السيارات
  • نائب: 3 عوائد مهمة وراء طرح مواقف السيارات للاستثمار

في ظل العشوائية الكبيرة التى تدار بها مواقف سيارات الأجرة، وانتشار غير الرسمية منها، الأمر الذى أسهم في إحداث أزمة كبيرة على مستوى المرور، وارتفاع نسبة الحوادث.

وللحد من هذه الأزمة، أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعه فى لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، أمس، الثلاثاء، أن عملية تحديث مواقف سيارات الأجرة التي تقوم بها الوزارة في المحافظات، تتبعها مرحلة أخرى تتعلق بطرحها للاستثمار لصالح شركات متخصصة في الإدارة، وهو قرار أكد أعضاء البرلمان أهميته، من حيث العوائد المالية أو التنظيمية، التى تعود من وراء طرحها للاستثمار.

بداية، قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم عمل حصر لمواقف السيارات فى مصر، واتضح أن حوالى 15% منها رسمية، والبقية مواقف عشوائية.

وأضاف "النويشي"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتشار المواقف العشوائية حرم الدولة من مورد هام جدًا، حيث كانت تصل إلى 60 مليون جنيه وزادت لـ 120 مليون جنيه، إلا أنها تظل ضعيفة للغاية.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن طرح مواقف السيارات للاستثمار، سيعمل على تنظيم تلك المواقف العشوائية، إضافة إلى الحفاظ على حق الدولة، فى تحصيل مواردها المستحقة من تلك المواقف.

من جانبه، عبر النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، عن استيائه من الانتشار الكبير للمواقف العشوائية، والأداء المتواضع لموظفي هيئة النقل، مشيدًا بإعلان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن طرحها للاستثمار.

وقال "إسكندر" لـ "صدى البلد" إن التشغيل فى مواقف السيارات ضعيف للغاية، ما يتطلب طرح هذه المواقف للاستثمار، فى أقرب وقت، مطالبا بتطبيق النظام الإلكتروني، على مواقف السيارات، والذى يزيد من مسألة التنظيم فى الهيئة، بمعرفة اسم السائق ووقت الخروج والعودة.

فيما أكد النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن طرح مواقف سيارات الأجرة للاستثمار له العديد من الجوانب الإيجابية للدولة، حيث إنها تعتبر موردا للحي أو المحافظة التابع لها الموقف، بفضل المصاريف والرسوم التى يتم تحصيلها من تلك المواقف.

وأضاف "بدوي" أن مواقف السيارات ستشهد أيضًا مستوى كبيرًا من التنظيم، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل نسبة الحوادث.

وطالب النائب بأن يكون هناك تنسيق بين المحافظات وهيئة الأوقاف، للانتفاع بأراضي الوقف غير المستغلة، فى إنشاء مواقف للسيارات، بعد أزمة التمويل التى كان يعاني منها المسئولون، مشيرًا إلى أن دخول القطاع الخاص سيقضي على مشكلة التمويل.
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