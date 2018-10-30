سولاري يقود التدريب الأول لـ ريال مدريد بعد خماسية برشلونة المذلة.. صور

خاض اليوم الثلاثاء نادي ريال مدريد حصة تدريبية تحت قيادة المدير الفني المؤقت الجديد للنادى الملكى، في الحصة التدريبية الأولي عقب إقالة عقب الخسارة من برشلونة الأحد الماضى.



وقال ريال مدريد في بيان له، اليوم، عبر موقعه الرسمي: "وافق مجلس إدارة ريال مدريد، في اجتماعه اليوم 29 أكتوبر 2018، على إنهاء العقد الذي ربط المدرب جولين لوبيتيغي بالنادي ويهدف هذا القرار، الذي تم تبنيه من أعلى مستويات المسئولية، إلى تغيير ديناميكية الفريق الأول، حتى تكون جميع أهداف هذا الموسم قابلة للتحقيق".



كان ريال مدريد تعرض لخسارة مذلة أمام غريمه التقليدى برشلونة بنتيجة 1-5 فى لقاء الكلاسيكو الذى جمع بين الفريقين الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".