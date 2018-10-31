ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 5 عاطلين خطفوا راقصتين بحلوان

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة 5 عاطلين بتهمة محاولة اغتصاب راقصتين تحت تهديد السلاح بمنطقة حلوان.

كانت نيابة حلوان أمرت بإحالة 5 عاطلين ،اختطفوا راقصتين، وحاولوا اغتصابهن تحت تهديد السلاح، بمدينة حلوان إلى محكمة الجنايات.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، بمنطقة الحميات وسماع استغاثات سيدتين، وبالقرب من مصدر الصوت شاهد قائد الدورية 5 عاطلين يحاولون اغتصاب فتاتين.

وتم القبض عليهم واقتيادهم لديوان قسم شرطة حلوان، وتبين أن الفتاتين يعملن راقصتين فى أفراح شعبية، وأنه أثناء عودتهن من عملهن قام 5 عاطلين باختطافهن داخل سيارة تاكسى، لمحاولة الاعتداء الجنسى عليهن، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.
loading...

ترشيحاتنا

شريف عبد الفضيل يهنئ بيبو بعيد ميلاده الـ64

نجم الأهلى مديرًا للكرة فى المصري البورسعيدي

متحدث الرئاسة: 5 اتفاقيات بين مصر وألمانيا على هامش زيارة السيسي لبرلين..صور

Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور

شرط وحيد يقرب إيهاب جلال من تدريب المصري بعد رحيل حسام حسن

نجم مسرح مصر: اشتغلت نجار وحلاق ونقاش قبل التمثيل.. فيديو

سيارة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد بأسوان

بيراميدز يخوض أول تدريب تحت قيادة حسام حسن

أستاذ أورام: التدخين والكحوليات وعدم تناول الخضراوات سبب الإصابة بالسرطان

البدري: نعرف الأهلي جيدا .. ومباراة رادس لن تكون تحصيل حاصل

أحمد موسى يهنئ شوبير على منصبه الجديد فى الجبلاية

داعية إسلامي: يستحب صنع الحلوى في العقيقة تفاؤلا بالمولود.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

ماجد سعد: ثقة الألمان في الرئيس جعلتهم ينفذون كل طلباته.. فيديو
مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو
خبير تربوي: الكتب الخارجية حبوب لمنع التفكير
صدى البلد ينفرد بتفاصيل أول بطولة مستر أوليمبيا في مصر.. فيديو
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب الدروس الخصوصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟