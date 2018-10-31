اليوم.. نظر محاكمة 5 عاطلين خطفوا راقصتين بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة 5 عاطلين بتهمة محاولة اغتصاب راقصتين تحت تهديد السلاح بمنطقة حلوان.





كانت نيابة حلوان أمرت بإحالة 5 عاطلين ،اختطفوا راقصتين، وحاولوا اغتصابهن تحت تهديد السلاح، بمدينة حلوان إلى محكمة الجنايات.





وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، بمنطقة الحميات وسماع استغاثات سيدتين، وبالقرب من مصدر الصوت شاهد قائد الدورية 5 عاطلين يحاولون اغتصاب فتاتين.



