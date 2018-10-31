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حوادث

حبس شقيقين لإدارتهما شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون تصريح

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس مديرة شركة لإلحاق العمالة بالخارج بحدائق القبة وشقيقها شريك بذات الشركة 4 أيام لإدارتهما الشركة عملهما بدون تصريح من الجهات المختصة.

تبين من التحريات قيام المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهما على توفير فرص عمل لهم بالخارج وعثر داخل الشركة على 4000 استمارة بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى الحصول على فرص العمل و2000 عقد عمل بأسماء مختلفة.

واعترفا بإدارتهما الشركة بدون ترخيص وقيامهما بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على توفير فرص عمل لهم بالخارج والجهات الحكومية نظير حصولهما على مبلغ مالي 500 جنيه من ضحاياهم.
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