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طريقة تحضير شوربة العدس مع بداية الشتاء

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:25 ص
شوربة العدس
شوربة العدس
آية التيجي
مع بداية فصل الشتاء يكثر تناول بعض المأكولات التي ترتبط بهذا الفصل مثل مشروب السحلب، والعدس، وهو من ألذ أنواع الشوربة التي تعطي الإحساس بالدفء.

وقامت الشيف نونا بوضع طريقة إعداد العدس علی صفحتها الشخصية علی فيس بوك، وإليكم طريقة تحضير شوربة العدس.

مقادير شوربة العدس:

نصف كيلو عدس أصفر
بصلة أرباع
2 طماطم أرباع
4 فص ثوم
جزرة أرباع
1 بطاطس أرباع
زيت سندباد
زبدة
2 مكعب مرقة
كمون
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير شوربة العدس:

1- نحضر حلة كبيرة ونضع بها نصف كيلو عدس أصفر منقی، ومغسول ومصفی جيدا، ونضع معه حبة البطاطس المقطعة أرباع والجزرة المقطعة أرباع والطماطم المقطعة أرباع.

2- نضع مكعبين المرقة والملح والكمون والفلفل الأسود، ونضع معهم لتر ونصف ماء ساخن، ونضعهم علی النار ونسلقهم.

3- ثم نضع الخليط فی الخلاط ونضرب جيدا بدون أن نزود أی ماء خارجی.

4- ثم نحضر حلة ونضع بها زبدة ونضع بها الكمون وملح وفلفل أسود، ونقلبهم ثم ننزل عليهم بالعدس المضرب من خلال مصفاه حتی نتخلص من القشور.

5- نقلب ونظبط الملح ونضع رشة فلفل أسود.

6- ثم نغرفها فی أطباق ونضع علی الوجه عيش محمر وتقدم.
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