حبس 3 أشخاص سرقوا متعلقات طالب بالإكراه أثناء سيره بالنزهة

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز، بحبس 3 طلاب 4 أيام سرقوا متعلقات طالب بالإكراه أثناء سيره بالنزهة.
وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة النزهة من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بشارع جوزيف تيتو بقيام 3 أشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.
انتقل ضابط بوحدة مباحث القسم وتمكن من ضبطهم وتبين أنهم 3 طلاب وبحوزتهم هاتف محمول وساعة يد وسلسلة فضة وسلاح أبيض "كتر".
واعترفوا بسرقتها من أحد الأشخاص كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهم أمكن التوصل إلى المجني عليه "طالب " قرر بأنه حال سيره مترجلا بشارع جوزيف تيتو فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه وتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتهم والاستيلاء منه على المضبوطات.