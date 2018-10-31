حبس 3 أشخاص سرقوا متعلقات طالب بالإكراه أثناء سيره بالنزهة

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز، بحبس 3 طلاب 4 أيام سرقوا متعلقات طالب بالإكراه أثناء سيره بالنزهة.





وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة النزهة من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بشارع جوزيف تيتو بقيام 3 أشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.





انتقل ضابط بوحدة مباحث القسم وتمكن من ضبطهم وتبين أنهم 3 طلاب وبحوزتهم هاتف محمول وساعة يد وسلسلة فضة وسلاح أبيض "كتر".



