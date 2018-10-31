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حوادث

حبس 3 أشخاص سرقوا متعلقات طالب بالإكراه أثناء سيره بالنزهة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
محمد العيسوي
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز، بحبس 3 طلاب 4 أيام سرقوا متعلقات طالب بالإكراه أثناء سيره بالنزهة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة النزهة من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بشارع جوزيف تيتو بقيام 3 أشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

انتقل ضابط بوحدة مباحث القسم وتمكن من ضبطهم وتبين أنهم 3 طلاب وبحوزتهم هاتف محمول وساعة يد وسلسلة فضة وسلاح أبيض "كتر".

واعترفوا بسرقتها من أحد الأشخاص كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهم أمكن التوصل إلى المجني عليه "طالب " قرر بأنه حال سيره مترجلا بشارع جوزيف تيتو فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه وتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتهم والاستيلاء منه على المضبوطات.
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