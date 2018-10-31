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حوادث

تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة كابلات كهربائية في مدينة نصر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
تجديد حبس - أرشيفية
تجديد حبس - أرشيفية
اسلام مقلد
أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، بتجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كابلات كهربائية من الطريق بقصد التصرف في بيعها. 

كانت الخدمات الأمنية تلقت بلاغا بوجود شخصين يقومان بالحفر بالطريق الداعم اتجاه المعادى أمام مدخل طه حسين بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث وبصحبتهم القوة المرافقة للقبض على المتهمين. 

وتمكنت القوة الأمنية من ضبطهما"عامر.ع.ك" 26 سنة حداد و سابق اتهامه فى قضايا، و"محمد.ع.ع" 17 سنة، عاطل، وبحوزتهما دراجة بخارية تروسيكل " بدون لوحات معدنية " حال قيامهما بتحميل 6 قطع من الكابلات الكهربائية بطول 20 مترًا، والخاصة بتجديد شبكة الكهرباء.
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