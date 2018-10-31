تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة كابلات كهربائية في مدينة نصر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، بتجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كابلات كهربائية من الطريق بقصد التصرف في بيعها.





كانت الخدمات الأمنية تلقت بلاغا بوجود شخصين يقومان بالحفر بالطريق الداعم اتجاه المعادى أمام مدخل طه حسين بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث وبصحبتهم القوة المرافقة للقبض على المتهمين.



