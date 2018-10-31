استعجال التحريات في حريق داخل المنطقة الحرة بحى السفارات بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد لبيب، استعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة اشتعال حريق داخل المنطقة الحرة بحى السفارات .





وكان اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى إخطارا بتصاعد أعمدة دخان من داخل المنطقة الحرة للاستثمار بمدينة نصر.





على الفور تم توجيه ٦ سيارات إطفاء الذين أنقذوا المنطقة الصناعية من وقوع كارثة محققة قبل أن تمتد النيران إلى الشركات والمصانع داخل المنطقة الحرة ودون وقوع أى خسائر بشرية أو إصابات.



