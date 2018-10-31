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اقتصاد

دبي العالمية تنشئ شركة لتصميم وتشغيل الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:34 ص
صدى البلد
علياء فوزى
وقع اللواء بحري محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية، مساء أمس، بشأن الأحكام الخاصة باتفاقية المساهمين في شركة مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار الإجراءات التحضيرية لتقدم التحالف للمشروع.

وفقا للمذكرة سيتم إنشاء شركة المشروع كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بنسب مساهمة علي النحو التالي ( 19.9% للشركة القابضة للنقل البحري والبري ، 80.1% لشركة مواني دبي العالمية ) سيشمل غرض الشركة أنشطة تصميم وبناء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة وإدارة الميناء الجاف.

ومن جانبه قال اللواء محمد يوسف إن شركته نجحت في التحالف مع شركة موانئ دبي العالمية في التقدم لمشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر واعتباره تحالفًا مؤهلا من جهة الطرح للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل وذلك ضمن عدد من التحالفات التي تقدمت للمشروع للفوز بعقد مشاركة وفقًا لقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص رقم 67 لسنة 2010 

وتبلغ مساحة الميناء الجاف 100 فدان باستثمارات 100 مليون دولار ويقع على بعد 20 كم من مدينة السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة.

ومن المتوقع ان ينقل المشروع جزءا من حركة الحاويات بين ميناء الإسكندرية ومحافظة القاهرة باستخدام السكك الحديدية بما يحقق فوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية مثل انخفاض الازدحام فى الطرق والحوادث وايضا لتزايد حجم الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية بشكل ملحوظ مما يترتب عليه تكدس بالموانئ وحدوث اختناقات فضلا عن تنفيذ استراتيجية الدولة قي تحقيق التنمية المستدامة عن طريق رفع معدلات التنمية وخلق لفرص العمل .
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