ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ختام رائع لمنتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ .. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
منتدى فنون شباب العالم
منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ
ايمن محمد
تفقد منذ قليل، اللواء محمود عيسى، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، وممثلى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، معرض حفل الختام، لمنتدى فنون شباب العالم، والذى أقيم بفندق شيراتون، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة 10 أكتوبر وحتى 30 من الشهر الجارى، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، ويقام المنتدى استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده خلال أيام.

وأشاد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، بالأعمال التى أنجزها الفنانين المشاركين فى المنتدى، كذلك أعمال النحت والرسم على القوارب، والذى شارك فيه 300 فنان وفنانة حول العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية يمثلون 40 دولة أجنبية.

عقب تفقد الأعمال، قام "عيسى"، بتكريم الفنانين المشاركين، كذلك تكريم أستاذة فنون فى الجامعات المصرية فى مصر، ورؤساء أقسام الفن التشكيلى بالجامعات المصرية المشاركين فى المنتدى، كلجنة تحكيم، والذين أقاموا ندوات فنية على هامش المنتدى.
وعقب تكريم الفنانين المشاركين، أحيت عازفة الكمان اللبنانية الشهيرة، حنين العلم، الحفل الختام، بحضور الفنانين وعدد كبير من السائحين الأجانب بشرم الشيخ.

كان، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد تفقد أمس الأعمال الفنية التى أنجزها الفنانين التشكيليين، المشاركين فى فعاليات منتدى فنون شباب العالم، والتى يشارك فيه 300 فنان وفنانة حول العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية يمثلون 40 دولة أجنبية.

وأشاد، محافظ جنوب سيناء، بالأعمال التى أنجزها أبرز وأمهر فنانين النحت فى العالم، وقرر توزيع الأعمال الفنية فى ميادين وشوارع شرم الشيخ، لتكون فى استقبال الضيوف المشاركين فى منتدى شباب العالم، المقرر له السبت المقبل، مؤكدًا استمرار إقامة وتنظيم منتدى فنون شباب العالم كل عام، من أجل إنجاز أعمال تشكيلية فنية رائعة لتزين مدينة شرم الشيخ، لتكون فى ابهى صورها.
ختام رائع لمنتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ .. صور
ختام رائع لمنتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ .. صور
ختام رائع لمنتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ .. صور
ختام رائع لمنتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ .. صور
ختام رائع لمنتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ .. صور
loading...

ترشيحاتنا

مصطفى خاطر: انضربت علقة موت في المدرسة .. فيديو

مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو

مصمم أفيش مهرجان القاهرة السينمائى يتبرأ منه

طعن ضد مرشح في انتخابات عليا الوفد بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية.. مستندات

الطرابيلي ينفي استقالته من منصب أمين صندوق نادي المصري

السعودية تعفي الدول الفقيرة من 6 مليارات دولار ديونا للمملكة

بيراميدز يخوض أول تدريب تحت قيادة حسام حسن

لقاء الخميسي تبهر الجمهور بصورة رومانسية مع حارس وادى دجلة

سيدة لديها 9 أبناء تتزوج من شاب أصغر منهم.. صور

نوال الزغبي ترتدي الأسود في حفلها الليلة .. صور

محافظ القاهرة لـ صدى البلد: مصنع مخلفات شق الثعبان سينتج بلاط الإنترلوك

حريق في محل كرتون بعين شمس والحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

ماجد سعد: ثقة الألمان في الرئيس جعلتهم ينفذون كل طلباته.. فيديو
مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو
خبير تربوي: الكتب الخارجية حبوب لمنع التفكير
صدى البلد ينفرد بتفاصيل أول بطولة مستر أوليمبيا في مصر.. فيديو
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب الدروس الخصوصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟