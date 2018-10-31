ختام رائع لمنتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ .. صور

تفقد منذ قليل، اللواء محمود عيسى، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، وممثلى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، معرض حفل الختام، لمنتدى فنون شباب العالم، والذى أقيم بفندق شيراتون، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة 10 أكتوبر وحتى 30 من الشهر الجارى، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، ويقام المنتدى استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده خلال أيام.





وأشاد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، بالأعمال التى أنجزها الفنانين المشاركين فى المنتدى، كذلك أعمال النحت والرسم على القوارب، والذى شارك فيه 300 فنان وفنانة حول العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية يمثلون 40 دولة أجنبية.





عقب تفقد الأعمال، قام "عيسى"، بتكريم الفنانين المشاركين، كذلك تكريم أستاذة فنون فى الجامعات المصرية فى مصر، ورؤساء أقسام الفن التشكيلى بالجامعات المصرية المشاركين فى المنتدى، كلجنة تحكيم، والذين أقاموا ندوات فنية على هامش المنتدى.