انطلاق فعاليات نشاط React بألسن عين شمس لإعداد الطلاب لسوق العمل

أطلق النشاط الطلابي "React" بكلية الألسن جامعة عين شمس، فعالياته بحرم الكلية، وتستمر فعالياته علي مدار عشرة أيام، تحت رعاية د.مني فؤاد عميد الكلية، ود.عبد المعطي صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



ويهدف النشاط الطلاب "React" إلى تقليل الفجوة بين الحياة العلمية والحياة العملية، ويعد أول نشاط طلابي بكلية الألسن مستمر منذ عشر سنوات.



كما يستهدف النشاط دعوة الطلاب للانضمام إلي اللجان التنظيمية التي تتكون من سبع لجان وهي: "قسم الموارد البشرية، قسم العلاقات العامة، قسم الميديا، قسم الموارد، اللوجستيات، قسم التسويق، قسم التنسيق و الديكور، وقسم العلاقات المالية"، وذلك عن طريق عدة محاضرات والتدريب العملي، تمهيدا لسوق العمل، وتقليل الفجوة بين الحياة العلمية والحياة العملية.



كما تقدم"React" عدة مشاريع في الفصل الدراسي الثاني في عدة مجالات، وتتكون من أربعة مشروعات وهم "Re-trans" و"دعبس في بلدك" و"مطلوب سفير" و"مسار".

