طرح تذاكر حفل نجوى كرم بالبحر الميت 23 نوفمبر

تستعد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في في منتجع (وسبا كراون بلازا البحر الميت) في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك يوم 23 نوفمبر المُقبل.





وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور قبل 3 أسابيع من موعد الحفل، إذ يتلهف جمهور نجوى كرم إلى موعد الحفل.





وتشدو نجوى خلال الحفل بباقة من أغانيها التي تلاقي تفاعلًا كبيرًا من كل محبيها وعشاقها، مثل: "ما في نوم، هيدي حكي، يخربيتك"، وغيرها من الأغاني.



