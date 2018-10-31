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حوادث

قبل مؤتمر الشباب.. سقوط تاجر مخدرات بشرم الشيخ في قبضة الأمن

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات
قسم الحوادث
تمكّنت مباحث شرم الشيخ من القبض على تاجر مخدرات أثناء قيادته سيارة ربع نقل بحوزته 3 كيلو حشيش و70 ألف جنيه حصيلة اليوم تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء .

تلقي اللواء مدحت السقا، مدير الإدارة العامة لمباحث جنوب سيناء، إخطاراً من المقدم محمد سامي رئيس مباحث أول شرم الشيخ يفيد بالقبض على سائق بحوزته 3 كيلو من مخدر الحشيش و70 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات تحت إشراف الرائد محمد بشر معاون المباحث تبين انه يدعي محمد ع. سائق تم ضبطه أثناء توقف قول أمني بقيادة الرائد محمد بشر معاون مباحث شرم الشيخ لتأمين مداخل ومخارج شرم الشيخ وذلك في إطار الخطة الموضوعة لتأمين مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ اشتبه في السيارة و بتفتيشها عثر على بحوزة المتهم داخل السيارة على 70 ألف جنيه حصيلة بيعة المواد المخدرة "الحشيش " و3 كيلو جرامات من المخدرات.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
قبل مؤتمر الشباب.. سقوط تاجر مخدرات بشرم الشيخ في قبضة الأمن
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