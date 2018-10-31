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حوادث

نيابة المنصورة: حبس صاحبة فيديو القرد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:42 ص
القبض على السيدة
القبض على السيدة صاحبة فيديو القرد
همت الحسينى
قرر محمد ثابت وكيل نيابة أول المنصورة حبس صاحبة "فيديو القرد" في الدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن ألقى ضباط مباحث مكافحة الآداب، القبض عليها.

وكان اللواء محمد حجى مدير الأمن قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط قسم حماية الآداب العامة بالمديرية برئاسة العميد عصام ابو عرب بانتشار احد الفيديوهات بين أوساط الشباب وطلبة المدارس والجامعات لاحدى السيدات أثناء قيامها بملامسة أجزاء حساسة لأحد الحيوانات "قرد " بأحد المحلات العامة بقصد إثارة الغرائز الجنسية وتحريضهم على الفسق.

وبتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد السيدة، وتبين انها تدعى "نسمة ا ا" 25 عاما ومقيمة بمركز اجا، وبتقنين الإجراءات جرى ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضها على النيابة العامة؛ أصدرت قرارها المتقدم.
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