مطالب بإبعاد باريس سان جيرمان من دوري الأبطال.. والسبب قطر

طالب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا" بضرورة إبعاد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بسبب امتلاك قطر للنادي المملوك، الأمر الذي لا يعد التزاماً بقانون اللعب المالي النظيف.





وقال تيباس ليومية "ليكيب" الفرنسية: "النادي أفرط في قيمة عقوده مع شركات قطرية ويجب استبعاده من دوري الأبطال، وأبلغنا الاتحاد الأوروبي أن باريس سان جيرمان لا يلتزم بقانون اللعب المالي النظيف ويجب إبعاده".





وأضاف: "النادي المملوك من قبل قطر يهدد استقرار كرة القدم في أوروبا، وتسبب في تضخم السوق، وعلى الاتحاد الأوروبي معاقبة باريس سان جيرمان بقرار تأديبي، وسبق وقلت ذلك في كثير من الأحيان، أن النادي الذي يخدع يجب أن لا ينافس في دوري الأبطال".



