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ثقافة

أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:38 ص
صدى البلد
طارق موسى ـ أحمد النشوقي
استمرت فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني برئاسة سهير عبد القادر، حيث شهد اليوم الثالث عرض مجموعة من الأفلام المتميزة من دول مختلفة حيث عرض من زيمبابوى الفيلم الروائى "206 عظمه" للمخرج ميلجين تافرنييكا، والفيلم الروائى المغربي الفرنسي "آسيا" من إخراج مليكه زايري.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ورشة فنون تشكيلية للفنان توفيق عبد الملاك ، وقدمت كل من فرق "اكيوى دولار الثقافية" من نيجيريا ، و"الشمس الذهبية" من الجزائر ، و"سعد اليابس" من العراق ، و" زي جيانجو" من الصين، و"كورال عباد الشمس" من فلسطين، ببعض العروض الفنية والغنائية.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني افتتحت فعالياتها يوم السبت الماضي، الموافق 27 أكتوبر، وتستمر حتي الثالث من نوفمبر.

والمهرجان تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارات "الشباب والرياضة، والثقافة، والخارجية" وسفارات الدول المشاركة، وأكاديمية الفنون.
أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور
أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور
أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور
أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور
أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور
أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور
أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور
أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور
أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور
أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. صور
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