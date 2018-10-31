آيتن عامر تكشف تفاصيل تحدي التخسيس مع منى الشاذلي .. صور

تكشف الفنانة آيتن عامر، تفاصيل تحدي التخسيس الذي أعلنت عنه منذ فترة وبالتحديد عقب حملها الثاني وذلك في خلقة خاصة ببرنامج "معكم .. منى الشاذلي" علي فضائية "cbc".





وكانت آيتن عامر، قد أعلنت عبر صفحتها على موقع انستجرام على دخولها تحديا خاصا مع جمهورها، بعد ما وضعت صورتين لها وكتبت معهما عبارة (دي صورتي وأنا وزني 60 كيلو ودلوقتي وزني بقى 80.. وده تحدي إني هوصل للوزن ده خلال 3 شهور).





كما عبرت آيتن عن حبها وامتنانها لزوجها الذى شجعها لاتباع الريجيم حتى تعود لرشاقتها مرة أخرى.





وتطرقت الفنانة الشابة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي عن عدد من الأعمال التي من المقرر أن تخوضها الفترة القادمة.. بالإضافة إلى التكريم الذي نالته عن دورها في مسلسل أيوب.



