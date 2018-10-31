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تعليم

حاسبات عين شمس تستضيف مخترع الـ واي فاي.. اليوم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو ممدوح
تستضيف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، بعمادة الدكتورة نجوى بدر، الدكتور حاتم زغلول مخترع الـ"واي فاي"، رئيس شركة Inovatian Inc، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في قاعة سعيد عبد الوهاب‎.

وتستهدف الكلية من استضافة مخترع الواي فاي؛ عقد ندوة للطلاب، لمعرفة كل شيء عن قصة نجاحه في الابتكار.

ويناقش مخترع الواي فاي، كيف تم اختراع الـWiFi، وكيف تعمل الشبكات اللاسلكية، وشرح تفاصيل ابتكاره وفكرته للطلاب بشكل مبسط.
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