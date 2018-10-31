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ثقافة

الجمعة.. أول مهرجان موسيقي لفرقة شارموفرز في حديقة الحرية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:49 ص
صدى البلد
طارق موسى
تستعد فرقة شارموفرز لإحياء إحدى أكبر حفلاتها الغنائية في القاهرة، وذلك على مسرح حديقة الحرية بالزمالك، في تمام الرابعة من مساء يوم الجمعة، الموافق 9 نوفمبر المقبل.

واختارت "شارموفرز" أن تطلق مسمى "مهرجان موفمبر"، على الحفل الذي تقدمه بشكل "كرنفال غنائي" يستمر لأكثر من 4 ساعات متواصلة، تفتتحه فرقة ديسكو مصر فى تمام الرابعة مساء، في حين تطل شارموفرز على الجمهور فى تمام الخامسة والنصف، على أن يسدل الستار على المهرجان الموسيقى قبل موعد مباراة نهائى أفريقيا المنتظرة بين النادى الأهلى والترجى التونسى.

واستوحت شارموفرز اسم المهرجان "موفمبر" من الحدث السنوى العالمى، والذى يأتى من كلمتى "موستاش" أي شارب، و"فمبر" من شهر نوفمبر، والذي يهدف لنشر التوعية لمشاكل الرجل الصحية مثل سرطان البروستاتا وضغط الدم بدلالة الشوارب، وتنوى الفرقة مطالبة الحضور بارتداء شاربين صناعيين أو تربية "الشنب" للمشاركة التوعوية فى الحدث العالمي التوعوي كل نوفمبر.

وتنتهى شارموفرز حاليًا من وضع لمساتها الأخيرة على ألبومها الغنائي الثاني "انفصام"، المقرر ظهوره للنور قبل نهاية العام الجاري، وفاجأت جمهورها العربى بإطلاق أجدد أغانيها المصورة "زامبا"، ثاني مفاجآت الألبوم، والتي تعقب النجاح الجماهيرى الكبير الذى لاقى آخر كليباتها "مفتقد الحبية" الذى قامت ببطولته النجمة ياسمين رئيس.
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