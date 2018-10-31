نوال الزغبي عن سخريتها من إليسا: أنا مش فاضية

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في لقاء تليفزيوني لها على التغريدة المثيرة للجدل، التي اتهمت بسببها بأنها تسخر من الفنانة اللبنانية إليسا.





وردت نوال الزغبي على التساؤل قائلة: إنها لم تقصد أحد بكلامها فهي تركز على أعمالها فقط والتحضير لألبومها الجديد وليس لديها وقت للتفكير بالآخرين، وعلقت قائلة: "أنا مش فاضية".





يأتي ذلك بعد التغريدة التي شاركتها نوال الزغبي، وقالت فيها ساخرة على تساؤل أحد متابعيها بأن ألبومها الأخير يتضم 8 أغاني فقط، فقالت: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا"، الأمر الذي فسره نشطاء السوشيال ميديا بأنه سخرية من البوم إليسا الأخير الذي يتضمن 16 أغنية.





يذكر أن الأزمة بين نوال الزغبي وإليسا عادت من جديد بعد عودة الأولى لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، إذ اتضح هذا من خلال تجاهل كل منهما الآخر في حفل افتتاح روتانا كافيه قبل 3 أشهر.





كانت نوال الزغبي قد أعلنت عبر تويتر، عن الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، الذي يُعد أول ألبوم لها بعد العودة لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



