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رياضة

الروسي حبيب نورمحمدوف في نزال UFC من العيار الثقيل أمام الملاكم مايويذر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:52 ص
صدى البلد
أحمد هاني
صرح رئيس منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، داني وايت، بأنه في حال رغب الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، في مواجهة الروسي حبيب نورمحمدوف، فإن النزال لن يكون وفقا لقواعد الملاكمة.

ودعا حبيب نورمحمدوف، الملاكم فلويد مايويذر، لخوض نزال تاريخي، قال فيه: "هيا يا فلويد، أنا جاهز لمنازلتك، 50-0 مقابل 27-0، بطلان لم يهزما نهائيا، هيا لنلتقي.. في الأدغال لا يوجد إلا ملك واحد.. هو أنا".

وفي وقت لاحق، أعلن والد حبيب ومدربه عبد المناف نورمحمدوف أن نزال نجله ضد مايويذر "يجب أن يقام في روسيا".

ورد مايويذر، على دعوة الروسي بـ "تغريدة" عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "سي بي اس، شوتايم، وام جي ام جراند، أحضروا دفاتر الشيكات. حبيب دعاني للتحدي".

وحقق حبيب نورمحمدوف، البالغ من العمر 30 عاما، انتصاره الـ 27 خلال مسيرته الاحترافية، دون أي هزيمة حتى الآن.
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