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مرأة

اصنعي حلوى الدونات بمذاق لا يقاوم في دقائق

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يعشق عدد كبير من الأطفال تناول الـ"دونات"، ويمكنك تحضيره في المنزل بمكونات من مطبخك، وبتكلفة أقل، وهو ما أوضحته الشيف إلهام فتحي.

المقادير لتحضير الدونات..

1/4 كوب دقيق جوز الهند
1/4 كوب مسحوق الكاكاو
1/4 ملعقة صغيرة ملح خشن
1/4 ملعقة صغيرة صودا الخبز
4 بيضات كبيرة
1/2 كوب زيت جوز الهند
1/2 كوب رقائق الشوكولاتة
1 ملعقة كبيرة سمن

طريقة التحضير..

في المحضر الكهربائى امزجى المكونات حتى تتماسك جيدًا ويملأ كل مكان في صينية الدونات جيدًا بالعجين وتخبز 
تتم إزالتها ووضعها على رف سلك لتبرد وتستخدم سكين لتفريغ وسط كل دونات.
في مقلاة تذاب رقائق الشوكولاتة والسمن وترش حبات الدونات بالشوكولاتة
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