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مرأة

مشروب ينسف الكرش ويسرع عملية الهضم.. البداية بـ كوب واحد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
كشف موقع "بولد سكاي" الهندي، عن مشروب سهل التحضير يقضي على مشاكل الهضم وانتفاخ البطن، ويطرد السموم، كما يسهم في تفتيت الدهون والحصول على بطن مسطح في أسرع وقت.

وأوضح الموقع، مكونات هذا المشروب كالتالي:

ملعقتان من بذور الشوفان
ملعقة طعام من بذور الكتان
ملعقتان من بذور الشيا 
كوب من الماء 

طريقة تحضير المشروب ..

فى وعاء على النار به كوب من الماء؛ ضعي المكونات وأتركيها تغلى لدقائق ثم قومى بتصفيته، وتناول كوب منه على الريق.

وأشار الموقع الهندي، إلى ضرورة تناول هذا الشراب يوميا أثناء الإفطار لمدة شهر، إلى جانب اتباع نظام غذائى متوازن وممارسة الرياضة.
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