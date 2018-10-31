نائب: 3 عوائد مهمة من طرح مواقف السيارات للاستثمار

أكد النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن طرح مواقف سيارات الأجرة للاستثمار؛ له العديد من الجوانب الإيجابية للدولة، حيث إنها تعتبر موردا للحي أو المحافظة التابع لها الموقف؛ بفضل المصاريف والرسوم التي سيتم تحصيلها.





وأضاف "بدوي" فى تصريحات، أن مواقف السيارات ستشهد أيضًا مستوى كبيرًا من التنظيم، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل نسبة الحوادث.





وطالب النائب بأن يكون هناك تنسيق بين المحافظات وهيئة الأوقاف، للانتفاع بأراضي الوقف غير المستغلة، فى إنشاء مواقف للسيارات، بعد أزمة التمويل التي كان يعاني منها المسؤولون، مشيرًا إلى أن دخول القطاع الخاص، سيقضي على مشكلة التمويل.



