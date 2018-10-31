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فوائد تحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين من أول يوم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تدخنين السجائر وتفكرين فى الإقلاع.. إليك مجموعة الفوائد التالية للتوقف عن التدخين تجعلك تفكرين فى بدء الإقلاع عن التدخين بدءا من الآن إليك أبرز الفوائد يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

1. بعد 20 دقيقة: سيعود نبضك إلى حالته الطبيعية. 

2. بعد ساعتين: عندما تقلع عن التدخين في غضون ساعتين تبدأ اليدان والقدمان بالتدفئة مع استعادة الدورة الدموية في جسمك. 

3. بعد 12 ساعة: بمجرد الإقلاع عن التدخين ستبدأ قدرة الجسم على حمل الأكسجين في التحسن وسوف تشعر أنك أكثر نشاطًا وحيوية.

4. بعد يوم واحد: يقل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومشاكل القلب بمجرد الإقلاع عن التدخين و يقلل ضغط الدم الطبيعي ومستويات الأوكسجين في الجسم من خطر الإصابة بأمراض القلب. 

5. بعد يومين : تعود حاسة التذوق والرائحة فكثير منهم لا يستطيعون في كثير من الأحيان إدراك الروائح المحيطة بهم وطعم الطعام الذي يتناولونه

6. بعد 3 أيام: تظهر أعراض الانسحاب فجأة في اليوم الثالث وتشمل هذه الأعراض زيادة التهيج ، والنكد ، ونهم النيكوتين ، والصداع الشديد. 

7. بعد شهر: سوف تتحسن وظائف الرئة خلال شهر من الإقلاع عن التدخين وسوف تكون قادرا على التنفس بشكل أفضل. 

8. بعد 10 سنوات: خطر الموت من سرطان الرئة يقلل بنسبة 50 ٪ يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لشفاء الضرر الواقع على جسمك عن طريق تدخين . بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم وسرطان البنكرياس بشكل كبير.
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