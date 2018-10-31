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اقتصاد

قافلة مائية توعوية خدمية لأهالي مدينة أبوحماد بالشرقية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:36 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
نظّمت الإدارة العامة للتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية قافلة توعوية بخدمات قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى لأهالى قرية أبوحماد بمحافظة الشرقية بحضور اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة الشركة.

وشارك بتنظيم القافلة كل من الدكتور خالد عبدالله مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة وبحضور المهندس حمدي نصر رئيس مجلس مدينة أبوحماد والمهندس بهاء بدران رئيس قطاع المياه والاستاذ جمال عوض الله رئيس القطاع التجاري وممثل وزارة الأوقاف الدكتور مصباح فتح الله وممثل الكنيسة الدكتور مينا صفوت قافلة خدمية لخدمة أهالي مدينة أبو حماد.

وتم خلال هذه القافلة تلقي البلاغات والشكاوي من جميع السادة الحضور وممثلي الهيئات والوزارات والوحدات المحلية والعمل علي حل هذه الشكاوي ثم توجه الفريق للعمل الميداني متمثلا في غسيل الشبكات وصيانة وتركيب كشافات إنارة وتنظيف مقالب القمامة بمنطقة القافلة والتعريف باليات الشكاوي والتظلمات وعلي رأسها الخط الساخن 125 وعمل لجان تنشيط الحصيلة وتحصيل الفواتير المتأخرة.
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