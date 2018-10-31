هشام نصر: 10 سيارات إطفاء شاركت بعمليات إخماد نيران محول مطروح

أكد اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للمساهمة فى السيطرة على الحريق الذى اندلع فى محطة المحولات بمدينة مرسى مطروح، ولم يسفر عن أية إصابات أو وفيات.



واضاف أن سيارات الإطفاء العشر، كانت 9 منها من الحماية المدنية، وواحدة تابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية، كما تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف.



واشار الى انه تم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الحريق، وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال والفحص لمعرفة سبب اندلاع النيران.