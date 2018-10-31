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طارق الشناوي عن المهرجان القومي للسينما بالمحافظات: مصر ليست القاهرة فقط

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:37 ص
طارق الشناوي
طارق الشناوي
حسام الحارتي
أشاد الناقد السينمائي طارق الشناوي، بانطلاق المهرجان القومي للسينما المصرية في المحافظات، مشيرًا إلى أنه يعد خطوة موفقة جدًا من المخرج سمير سيف؛ لأن مصر ليست القاهرة فقط، ويجب أن يشعر المواطن في كل إقليم بالمهرجان وعرض الأفلام.

وأضاف الشناوي في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، ان هذه الدورة تعد فرصة لإثراء الصناعة الفنية في مصر ، بالاضافة الي انه سيشهد تكريم عدد كبير من كبار صناع الفن والفنانين منهم "حسين فهمي، ونادية الجندي" وكلها أسماء تستحق التكريم.

وأشار إلى أن مسابقة المهرجان ستُجرى على 30 فيلمًا تم عرضها عام 2017، حيث تبدأ فعاليات المهرجان تحت شعار "السينما.. لحظات لا تُنسى".
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