الصيادلة: الأدوية الرخيصة عن الأسعار المحددة دليل على غشها

علق الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة، على بيان النقابة اليوم حول تحذير المواطنين من تناول الأدوية، قائلاً: "البيان بمثابة صرخة تحذيرية من أضرار تلك الأدوية"، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الأدوية عن المحددة والطبيعية؛ مؤشر قوي على كونها مغشوشة ومضرة بالصحة العامة.





وطالب أبو دومة- في تصريحات تليفزيونية، الجميع، بعدم التعامل إلا مع الصيدليات المرخصة؛ لضمان حصولهم على أدوية ذات جودة وأمان عال.





وأكد أنهم تلقوا شكاوى من مواطنين، منها ما تفيد بوجود أدوية يتناولونها ولا تؤدى لنفس التأثير، وأخرى أدت لمشاكل وصلت لنقل إحدى الحالات إلى العناية المركزة، موضحًا أنه بالتواصل معهم؛ علم أن أغلب الشاكين استخدموا أدوية من مصادر غير الصيدليات، تنوعت ما بين عيادات لبعض الأطباء تبيع الدواء بالمخالفة للقانون، ومستوصفات صغيرة ليست بها صيدليات مرخصة.





وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة مجموعة من التطبيقات على "واتساب" و"فيسبوك" لبيع دواء بأقل من أسعارها الرسمية؛ فهذا يعنى أن هذه الأدوية يرجح بنسبة كبيرة كونها مغشوشة، بالإضافة إلى الأدوية التى تباع عبر شاشات الفضائيات والتى تكون غير مرخصة من وزارة الصحة بنسبة 99%.



