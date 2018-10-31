الحكومة: مدارس المشاركة المتميزة تناسب متوسطي الدخل.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مشروع إنشاء مدارس المشاركة المتميزة للغات يأتي في إطار مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية، وفقا لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية الصادر في مايو 2010.





وأضاف " سعد " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" القانون نص على قيام القطاع الخاص بتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمية التي لا تستطيع الحكومة تمويلها، حيث يتم إسناد تمويلها للقطاع الخاص لتشغيلها ثم تؤول ملكيتها للحكومة".





وتابع:" مدارس المشاركة المتميزة ستوفر نوعا مميزا من التعليم، وستكون مناسبة للطبقة المتوسطة"، مضيفا:" لدينا مشكلة في الكثافات ونحتاج إلى 61 ألف فصل، والفصل الواحد يتكلف إنشاؤه نصف مليون جنيه، ونحتاج إلى 30 مليار جنيه لحل ازمة الكثافات فقط" .



