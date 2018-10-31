المصري يعين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا ومصطفى يونس للكرة

قرّر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، قبول الاستقالة المقدمة من الجهاز الفني السابق للفريق الأول بقيادة حسام وإبراهيم حسن؛ وذلك بعد إعلان تعاقدهما مع أحد الأندية بالدوري الممتاز، كما وجه المجلس الشكر للجهاز الفني السابق على مجهوداته في خدمة النادي على مدار المواسم الماضية.





كما قرر مجلس إدارة المصري تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ومصطفى يونس مديرًا للكرة، ومحمد صلاح أبو جريشة مدربًا عامًا، وياسر عزت مدربًا، وحسن نصر مدربًا لحراس المرمى، ومحمود جابر مديرًا إداريًا.





وأشار المجلس إلى أنه سيتم الإعلان عن طبيب الفريق، في وقت لاحق، وسيعاونه كل من علاء سالم، وحسين حسن، ومحمد عياد، وأحمد سامح.





وقرر مجلس إدارة النادي المصري عقد الجمعية العمومية للنادي يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر المقبل؛ لإجراء الانتخابات على مقعدي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية المجلس، بالإضافة لمناقشة البنود الواردة في الإعلان عن عقد الجمعية العمومية.



